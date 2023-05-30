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НовостиПроисшествия30 мая 2023 13:18

Водолазы в Тюмени обнаружили на дне Туры тело мужчины, упавшего с моста Челюскинцев

Поиски девушки продолжаются
Серафима Краснова
Фото: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО «ТОСЭР».

Фото: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО «ТОСЭР».

Водолазы в Тюмени нашли тело мужчины, который вместе с девушкой упал в Туру у моста Челюскинцев сегодня, 30 мая. Об этом рассказали в пресс-службе ТОСЭР. Несчастный случай произошел во вторник, инцидент засняли прохожие.

– На данный момент водолазные работы продолжаются. Водолазы извлекли из реки Туры тело молодого человека. Поиски девушки продолжаются. Видимость в воде – 0. Водолазы работают на ощупь, – сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

Напомним, трагедией заинтересовались правоохранительные органы, они также выехали на место происшествия.