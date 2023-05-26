Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 26 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области до 3 июня 2023 года продлили противопожарный режим. Кроме того, в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных и ландшафтных возгораний с 7 мая.

За минувшие сутки спасатели и сотрудники Авиалесоохраны локализовали пять пожаров, на сегодняшний день в Тюменской области действуют 11 лесных возгораний, сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства региона. Три новых пожара было зарегистрировано диспетчерской службой 25 мая. Окончательно спасатели потушили пять лесных и ландшафтных возгораний на площади около 200 гектаров земли.

Чрезвычайная степень пожарной опасности прогнозируют специалисты в трех авиазонах Тюменской области: Тобольской, Тюменской и Ишимской. Вероятность возникновения пожара в этих районах крайне высока. В Уватском районе 26 мая установлен четвертый класс пожарной опасности. Тушением природных пожаров в Тюменской области занимается в общей сложности 441 человек, задействовано 62 единицы техники.

Активное участие в ликвидации огня принимает авиация: для тушения ландшафтных пожаров 25 мая применялись пять вертолетов с водосливными устройствами, спасатели произвели 144 слива воды общим объемом свыше 673 тонн.

Минувшим днем спасатели боролись с огнем в районе села Борки Тюменского района. Пожарным удалось локализовать возгорание, населенным пунктам района огонь не угрожает.

Напомним, из-за режима чрезвычайной ситуации в регионе жителям запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву и разводить открытый огонь. Однако ограничения не касаются искусственных озер, рек и карьеров.