Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 25 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный с 3 апреля (жителям запрещено ходить в лес, сжигать траву и разводить костры). Кроме того, с 7 мая в регионе объявлен режим ЧС, причина этого – сильные ландшафтные и лесные пожары.

За прошедшие сутки спасателям удалось справиться с шестью лесными возгораниями. Также за указанный период было зафиксировано три новых лесных пожара, два ликвидировано (на площади 20 гектаров). Непосредственной угрозы населенным пунктам не было.

По данным регионального МЧС, 25 мая в Тюменской области возникновение лесных пожаров прогнозируется в Уватском, Ишимском, Тобольском и Тюменском районах. Такие выводы были сделаны исходя из ожидаемой погоды и предполагаемого класса пожарной опасности.

23 и 24 мая в Тюменской области произошло две трагедии. В Тобольском районе на пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в частом доме в селе Преображенка поступило на пульт диспетчерской службы 23 мая, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Пожар был ликвидирован на общей площади 61 квадратный метр.

Кроме того, 24 мая утром в Тюмени на Рабочей, 26 загорелся частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской службы в 9.00. К месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Была угроза распространения пламени на соседние жилые дома. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади почти 250 квадратных метров. К счастью, в огне никто не пострадал.

Пожары отразились на атмосферном воздухе в Тюмени 24 мая 2023 года. Содержание вредных примесей превысило норму почти в пять раз. Жители в социальных сетях жалуются на запах гари на улице. Согласно данным сервиса IQAir, запах дыма и смог в Тюмень принес ветер с востока, где сейчас действуют ландшафтные пожары. В городе концентрация пыли в пять раз превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха

Чтобы снизить число возгораний, в области ведется неустанный контроль за нарушителями противопожарного режима. Хорошо в это деле себя зарекомендовали беспилотники. Патрулирование с их участием проводятся на ежедневной основе совместно с полицейскими, тюменской авиабазой и органами местного самоуправления.