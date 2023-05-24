В селе Тюменской области 23 мая на пожаре в частном доме погиб один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тобольском районе накануне днем, 23 мая, на пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в частом доме в селе Преображенка поступило на пульт диспетчерской службы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

– На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома и надворных построек. Пожар был ликвидирован на общей площади 61 квадратный метр. К сожалению, один человек погиб, – указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для тушения страшного пожара в Тобольском районе было задействовано девять человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Специалисты устанавливают причины возгорания.