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НовостиПроисшествия24 мая 2023 4:56

В селе Тюменской области 23 мая на пожаре в частном доме погиб один человек

Для тушения пожара в Тобольском районе было задействовано девять человек личного состава МЧС
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тобольском районе накануне днем, 23 мая, на пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в частом доме в селе Преображенка поступило на пульт диспетчерской службы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

– На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома и надворных построек. Пожар был ликвидирован на общей площади 61 квадратный метр. К сожалению, один человек погиб, – указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для тушения страшного пожара в Тобольском районе было задействовано девять человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Специалисты устанавливают причины возгорания.