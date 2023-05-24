Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 мая 2023 8:53

Содержание вредных примесей в тюменском воздухе 24 мая превысило норму почти в 5 раз

Жители в социальных сетях жалуются на запах гари
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени атмосферный воздух стал опасным для здоровья. Содержание вредных примесей превысило норму почти в пять раз. Жители в социальных сетях жалуются на запах гари на улице. Согласно данным сервиса IQAir, запах дыма и смог в Тюмень принес ветер с востока, где сейчас действуют ландшафтные пожары.

В настоящее время качество воздуха в городе находится на отметке «76» при норме до «50», концентрация пыли в 5 раз превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха

Смог и запах гари сохранится в Тюмени до пятницы, 26 мая, включительно. Качество воздух в городе придет в норму к выходным.

Напомним, на утро 24 мая в Тюменской области действует 12 лесных пожаров.