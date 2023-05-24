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НовостиПроисшествия24 мая 2023 6:00

На утро 24 мая 2023 года в Тюменской области действует 12 лесных пожаров, шесть из них локализованы

25 и 26 мая ситуация с пожарами в регионе не изменится
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

На утро 24 мая в Тюменской области действует 12 лесных пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе департамента лесного хозяйства Тюменской области.

Шесть возгораний за сутки пожарными были локализованы, три новых – зарегистрировано ночью. Окончательно потушены два природных пожара в Тюменской области на площади почти 20 гектаров.

Сегодня специалисты объявили чрезвычайную степень пожарной опасности в четырех авиазонах Тюменской области: уватской, ишимской, тобольской и тюменской.

Согласно прогнозам департамента, 25 и 26 мая ситуация с пожарами в регионе не изменится.