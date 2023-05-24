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НовостиПроисшествия24 мая 2023 5:26

В Тюмени на улице Рабочей ранним утром загорелся частный дом и хозпостройки

К месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сегодня утром в Тюмени на улице Рабочей, 26 загорелся частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской службы в 9.00. К месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

– На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение в одноэтажном жилом доме и надворных постройках. Возникла угроза перехода огня на соседние жилые дома и строения. Для тушения пожара и защиты ближайших зданий было создано два боевых участка. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных расчетов распространение огня было остановлено, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади почти 250 квадратных метров. Для тушения огня от МЧС привлекалось 43 спасателя и 13 единиц спецтехники. В пожаре никто не пострадал.