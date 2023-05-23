Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 23 мая 2023 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области до 3 июня 2023 года продлили противопожарный режим. С 7 мая в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за природных возгораний.

Шесть новых лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за прошедшие сутки на утро 22 мая 2023 года. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, сейчас в регионе действуют девять природных возгораний, пять из них локализованы. Чрезвычайная степень пожарной опасности прогнозируется в трех районах Тюменской области на 23 мая 2023 года: в Ишимском, Тобольском и Тюменском.

Вчера власти также отчитались, сколько было выделено денежных средств на тушение лесных и ландшафтных пожаров. За два месяца правительство потратило на ликвидацию возгораний более 800 миллионов рублей, была привлечена авиация, сотрудники лесоохраны и пожарные из соседних регионов.

Не обошлось в Тюменской области и без жертв в результате возгораний. Так, в селе Уват ночью 22 мая в пожаре из-за неисправности колонки в однокомнатной квартире погиб пятилетний ребенок. Следователи инициировали проверку по факту гибели малолетнего.

Жителям Тюменской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и о запрете на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона. За нарушения противопожарного режима предполагается штраф на сумму свыше 40 тысяч рублей.

Напомним, в Тюмени до конца мая установится теплая и сухая погода. По мнению синоптиков, последний месяц весны может стать самым сухим за всю историю наблюдений, которые ведутся на протяжении 87 лет. Температура воздуха в мае будет выше нормы на 3 – 5 градусов. Таким образом, столбики термометров днем в Тюмени поднимутся до +32 градусов. Осадков в регионе до конца месяца не ожидается.