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НовостиПроисшествия22 мая 2023 10:54

Май 2023 года в Тюмени может стать самым засушливым за последние 87 лет

Пик тепла придется на 28 мая
Серафима Краснова
Пик тепла придется на 28 мая 2023 года.

Пик тепла придется на 28 мая 2023 года.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени до конца мая установится теплая и сухая погода. По мнению синоптиков, последний месяц весны может стать самым сухим за всю историю наблюдений, которые ведутся на потяжении 87 лет. Температура воздуха в мае будет выше нормы на 3 – 5 градусов. Таким образом, столбики термометров днем в Тюмени поднимутся до +32 градусов, ночью опустятся до +15 градусов.

Пик тепла придется на 28 мая. Жара в городе спадет после 31 мая. Воздух охладится до +20 градусов, пишет «Мегатюмень».

– Незначительная вероятность осадков есть только в последних числах месяца. С начала мая в городе выпало всего 0,1 мм осадков, хотя месячная норма составляет 44 мм. Ранее самым сухим был май 2021 года, но даже тогда выпало 5 мм осадков, – уточнил администратор проекта «Погода 45» в Кургане Илья Винштейн.

Именно из-за жары уровень воды в реке Туре снизился до минимального значения. 20 мая уровень водоема составил 80 сантиметров – это самый низкий показатель за последние 23 года.