Май 2023 года в Тюмени может стать самым засушливым за последние 87 лет

Пик тепла придется на 28 мая 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени до конца мая установится теплая и сухая погода. По мнению синоптиков, последний месяц весны может стать самым сухим за всю историю наблюдений, которые ведутся на потяжении 87 лет. Температура воздуха в мае будет выше нормы на 3 – 5 градусов. Таким образом, столбики термометров днем в Тюмени поднимутся до +32 градусов, ночью опустятся до +15 градусов.

Пик тепла придется на 28 мая. Жара в городе спадет после 31 мая. Воздух охладится до +20 градусов, пишет «Мегатюмень».

– Незначительная вероятность осадков есть только в последних числах месяца. С начала мая в городе выпало всего 0,1 мм осадков, хотя месячная норма составляет 44 мм. Ранее самым сухим был май 2021 года, но даже тогда выпало 5 мм осадков, – уточнил администратор проекта «Погода 45» в Кургане Илья Винштейн.

Именно из-за жары уровень воды в реке Туре снизился до минимального значения. 20 мая уровень водоема составил 80 сантиметров – это самый низкий показатель за последние 23 года.