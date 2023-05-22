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НовостиПроисшествия22 мая 2023 5:01

Шесть новых лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области на утро 22 мая

Чрезвычайная степень пожарной опасности прогнозируется в трех районах Тюменской области
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Шесть новых лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за прошедшие сутки на утро 22 мая 2023 года. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, сейчас в регионе действуют девять природных возгораний, пять из них – локализованы.

Чрезвычайная степень пожарной опасности прогнозируется в трех районах Тюменской области 22 мая 2023 года. В частности, в Ишимском, Тобольском и Тюменском.

Напомним, до 3 июня в регионе действует противопожарный режим. Жителям нельзя ходить в лес, сжигать сухую траву и разводить костры.

В центре Тюмени по улице Холодильной накануне вечером горел деревянный нежилой дом.