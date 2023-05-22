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НовостиПроисшествия22 мая 2023 4:10

В центре Тюмени 17 пожарных потушили деревянный нежилой дом на улице Холодильной 21 мая

Тюменским пожарным удалось сдержать распространение огня
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Накануне, 21 мая, в районе 7 часов вечера в центре Тюмени вспыхнул пожар в нежилом двухэтажном доме на улице Холодильной, 26. На пульт диспетчерской службы сообщение о возгорании поступило в 19:35. Горели деревянный дом и хозпостройки.

– Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 17 сотрудников пожарно-спасательных подразделений города. Тюменским пожарным удалось сдержать распространение огня и оперативно ликвидировать происшествие. Пострадавших нет, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Стоит отметить, что спасатели для безопасности горожан перекрыли во время тушения огня часть улицы. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства и причины происшествия.