Пятилетний ребенок погиб в пожаре в Тюменской области из-за неисправности колонки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В МЧС Тюменской области сообщили, что в результате пожара в однокомнатной квартире в селе Уват погиб пятилетний ребенок. Огонь вспыхнул из-за неисправности акустической колонки сегодня ночью, 22 мая.

– Ночью 22 мая 2023 года произошел пожар в однокомнатной квартире многоквартирного двухэтажного жилого дома по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, в результате которого погиб пятилетний ребенок. Предполагаемой причиной пожара послужил аварийный режим работы акустической колонки, – заявили в пресс-службе Главного управления МЧС Тюменской области.

Напомним, что шесть новых лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области на утро 22 мая.