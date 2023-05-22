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Происшествия22 мая 2023 10:00

Пятилетний ребенок погиб в пожаре в Тюменской области из-за неисправности колонки

Огонь вспыхнул ночью 22 мая
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В МЧС Тюменской области сообщили, что в результате пожара в однокомнатной квартире в селе Уват погиб пятилетний ребенок. Огонь вспыхнул из-за неисправности акустической колонки сегодня ночью, 22 мая.

– Ночью 22 мая 2023 года произошел пожар в однокомнатной квартире многоквартирного двухэтажного жилого дома по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, в результате которого погиб пятилетний ребенок. Предполагаемой причиной пожара послужил аварийный режим работы акустической колонки, – заявили в пресс-службе Главного управления МЧС Тюменской области.

Напомним, что шесть новых лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области на утро 22 мая.

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