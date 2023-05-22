Тушение природных пожаров обошлось тюменским властям в 800 млн рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

На тушение природных пожаров в Тюменской области потратили более 800 миллионов рублей, рассказали в департаменте финансов региона. На 16 мая 2023 года на организацию тушения ландшафтных возгораний из резервного фонда правительства было выделено около 802 миллионов рублей, пишет «ФедералПресс».

Сумма, потраченная на оплату работы авиации на тушении пожаров, пока не известна. Оплата за апрель по актам выполненных работ, подписанным авиационными предприятиями и ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», будет произведена до конца мая.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, базой авиационной и наземной охраны лесов региона было заключено два контракта с авиационными предприятиями на оказание услуг по предоставлению воздушных судов с экипажами для ликвидации возгораний.

Напомним, что к тушению природных пожаров в Тюменской области привлечено несколько вертолетов и один самолет с водосливными устройствами.