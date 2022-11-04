В Тюмени все еще ищут хозяина для таксы Пино

Фото: Анастасия Колпакчи/личный архив

В Тюмени продолжают искать хозяина для таксы Пино, которую бросила хозяйка в ветклинике «Клевер».

Эту историю, полную боли и предательства, без сомнения, помнят все горожане. Не пожелав платить за лечение питомца с отказавшими задними лапами, женщина оставила его в ветлечебнице и просто сбежала. Далее ветеринары взяли собаку под свое крыло: собрали деньги на лечение и реабилитацию, оплатили сложную операцию.

Пино до сих пор проходит долгий и сложный путь восстановления. Долгое время специалисты отказывались от прогнозов: ситуация была настолько тяжелая, что риск рецидива отказа лап оставался очень высоким. Но, к радости всех тюменцев, такса начала стабильно передвигаться на своих четырех, хоть походка и остается валкой.

Изначально желающих приютить брата меньшего собирались сотни горожан: первую неделю, когда новость облетела всю страну, телефон ветклиники не замолкал ни на минуту, нашлись даже желающие из-за границы, а некоторые предлагали деньги.

По словам директора учреждения Анастасии Колпакчи, хозяин должен быть крайне ответственным, ведь за таким питомцем нужен глаз да глаз.

Верного друга для Пино продолжают искать и сегодня. Увы, добровольцев, готовых помогать таксе на ее пути восстановления, с тех пор ощутимо поубавилось.

В «Клевере» тем временем напомнили, что отдать собаку готовы и деньги тут ни при чем, в приоритете для специалистов добрые руки, человек, четко понимающий всю важность и сложность заботы о Пино.