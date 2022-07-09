Таксе Пино, которую в тюменской ветклинике бросила хозяйка, собрали на лечение более 800 тысяч рублей

Фото: ветеринарная клиника «Клевер». Пино осматривают специалисты.

Несколько дней назад на всю страну прогремела поражающая своей жестокостью история тюменской таксы по кличке Пино, которую бросила хозяйка.

Напоминаем, что инцидент случилась в ветеринарной клинике «Клевер», куда животное принесли на лечение: у маленькой собачки отказали задние лапки и ей срочно было нужна медицинская помощь. Не теряя времени, специалисты провели обследование и составили план лечения. Но услышав сумму, которую придется выложить за здоровье питомца, женщина возмутилась, а затем выскочила за дверь, оставив таксу на холодном полу.

«Посмотрите в лицо этого человека! Оставить, бросить, уйти, предать! Наши девочки успели выйти на улицу, вынести собаку. Пес полз на передних лапах вслед за уезжающей на машине хозяйкой. Такса, девчонка, около трех лет. Инвалид», - написали сотрудники ветклиники в своей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Чтобы не быть голословными, работники опубликовали небольшой ролик, на котором видно, как Пино из последних сил пытается догнать нерадивую хозяйку, в отчаянии перебирая лапками по ступенькам, но парализованные конечности не дают ей сорваться с места.

Растерянным сотрудникам «Клевера» не оставалось ничего другого, как приютить пса у себя и лечить за свой счет. Но тюменцы, прознавшие о случившемся, не смогли остаться равнодушными и начали собирать деньги на его реабилитацию. В итоге горожане перевели клинике более 800 тысяч рублей.

Фото: ветеринарная клиника «Клевер». Собранные средства.

Предварительно Пино поставили диагноз «Болезнь межпозвоночных дисков». После этого было решено отвезти ее в Екатеринбург в клинику «Ветдоктор» на прием к неврологу Василию Кузнецову и для прохождения КТ. В итоге врач подтвердил диагноз и посоветовал провести операцию.

- Нам было рекомендовано оперировать Пино в связи с возможностью наступления необратимых последствиях. Василий Сергеевич дает шанс 50/50. Прогноз крайне осторожный. Чтобы не терять время и дать шанс собаке, мы решили прооперировать ее уже сегодня (7 июля - прим. ред.), - рассказали специалисты тюменской ветклиники.

Фото: ветеринарная клиника «Клевер». Пино осматривают специалисты.

По словам доктора Василия Кузнецова, операция прошла без осложнений, но пока собака не может кушать самостоятельно, поэтому ее кормят из шприца.

- Пино успешна прооперирована. Операция прошла штатно, без осложнений. Из позвоночного канала извлечено большое количество вещества диска, - заключил ветеринар.

По информации на 8 июля, состояние Пино оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Как минимум до 11 июля она будет находится в ветклинике, пока ее состояние не стабилизируется.

Фото: ветеринарная клиника «Клевер». Медицинское заключение.

Вспоминает ли такса о своей нерадивой хозяйке - сказать трудно. Сейчас сотрудники ветклиники стараются окружить ее любовью и заботой, а также поставить на лапы, чтобы в будущем она смогла полноценно наслаждаться жизнью и бежать на них к новому хозяину, который уже никогда не предаст и не оставит ее в трудный момент.