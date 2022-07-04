«Пес полз за уезжающей машиной». Тюменка бросила таксу-инвалида в клинике и уехала

Тюменка бросила таксу-инвалида в клинике и уехала. Фото - "Ветеринарная клиника "Клевер" г. Тюмень" в ВК.

Душераздирающая история произошла в Тюмени. Здесь нерадивая хозяйка прямо в ветеринарной клинике оставила своего «ненаглядного» пса-инвалида и сбежала, хлопнув дверью. Сейчас сотрудники лечебницы для животных разыскивают безжалостную женщину.

Фото - "Ветеринарная клиника "Клевер" г. Тюмень" в ВК.

– Посмотрите в лицо этого человека! Оставить, бросить, уйти, предать! Наши девочки успели выйти на улицу, вынести собаку. Пёс полз на передних лапах вслед за уезжающей на машине хозяйкой, – рассказали очевидцы.

В настоящее время трехлетняя такса-инвалид (ее зовут Пино), хозяйка которой уехала в неизвестном направлении, находится в клинике. Ей можно привезти корм.

В социальных сетях, где появилась информация о хвостатом, тюменцы выразили свое отношение ко всей этой ситуации. «Как можно спокойно уйти и оставить своего преданного друга?»; «Это вообще какой-то кошмар. Бедная собака в панике. Ну как, ну как так можно? Это не человек»; «Какой ужас. Я видео досмотреть не смогла, а она просто пошла. Это психопатка, другого объяснения нет такому отсутствию сочувствия. Расклеить фото с историей по всему городу, пусть Тюмень знает своих героев. Не зря предательство – самый тяжелый грех. Всё обязательно вернется».

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что под мостом в Заречной части Тюмени местные жители нашли еле живую собаку, шея которой была обмотана резиновой удавкой. «Бечевка» так врезалась в кожу, что специалисты убирали ее, что называется, с мясом.

– В ее шею врезалась резинка, шеи практически нет, резинка вросла до костей. Собаке очень больно, зрелище не для слабонервных, запах соответствующий. Кроме того, с нее десятками снимают клещей, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» волонтеры группы «Шанс на жизнь».