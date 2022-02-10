В Тюменской области детей, больных сахарным диабетом, обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Детей, страдающих сахарным диабетом, обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы. Распоряжение о предоставлении более 100 миллионов рублей из областного бюджета на покупку приборов подписал губернатор Тюменской области по итогам очередного онлайн-заседания регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, системы непрерывного мониторинга глюкозы в регионе нужны 577 детям. При этом 180 ребятишек из их числа получают инсулинотерапию при помощи помп, имеющих такие же системы.

- Расходные материалы к инсулиновым помпам предоставляются юным пациентам за счет федеральных средств. На 2022 год запланирована установка еще 110 помп, - отметила Ольга Кузнечевских.

А ещё тюменские дети, страдающие сахарным диабетом, за счет областного бюджета получают шприц-ручки, инсулиновые иглы и тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови.

Напомним, во время прямой линии к губернатору Тюменской области Александру Моору в конце декабря 2021 года обратились родители детей-диабетиков. Они попросили главу региона обеспечить малышей системами непрерывного мониторинга глюкозы. Тогда Моор взял на личный контроль вопрос о предоставлении таких приборов, подчеркнув, что «забота о здоровье детей – наша святая обязанность». Губернатор поручил решить вопрос максимально быстро.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в регионе ведется масштабная работа для борьбы с сахарным диабетом. Больше половины из числа заболевших в Тюменской области – жители областной столицы.