Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит прямую линию. Главное

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит прямую линию. Скриншот из видео.

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит прямую линию. Он онлайн отвечает на вопросы и жалобы местных жителей. Большинство вопросов (всего их было около 1 300) касаются сферы ЖКХ. Кстати, это уже вторая прямая линия в 2021 году.

Итак, что касается газификации. По словам губернатора, все работы по технологическому подключению домовладений, которые находятся в газифицированных населенных пунктах, должны быть завершены до конца 2022 года без привлечения средств граждан. Предварительные заявки по установленной форме с необходимым перечнем документов принимает «Газпром газораспределение Север». Кстати, подать заявку можно на сайте или в офисе компании, а также в МФЦ.

Кроме того, тюменцы подняли тему тарифов на коммунальные услуги. Глава региона проинформировал, что для населения рост коммуналки ограничен, и ежегодно он не превышает индекса инфляции. Так, в Тюменской области в первом полугодии 2021 года рост тарифов по отношению к декабрю 2020 года не изменился, а во втором полугодии рост по отношению к декабрю прошлого года составил 3,4%.

Он также заявил, что прогноз по урожаю ниже, чем в прошлом году. Однако планируемый валовый сбор составляет 1,230 млн тонн зерна. Этот объем позволит обеспечить регион зерном в полном объеме.

Один из вопросов Александру Моору касался 90-летней женщины из Тюмени, к которой врач из поликлиники пришел на 11-й день после вызова скорой помощи. Губернатор поручил разобраться в ситуации своему заместителю Ольге Кузнечевских.

Также, по его словам, в Тюменской области с 14 августа плановая медицинская помощь оказывается гражданам вне зависимости от наличия или отсутствия вакцинации. Поликлиники работают в обычном режиме.

– Руководитель медучреждения, учитывая график работы своих специалистов и нагрузку, которую они испытывают, совместно с лечащим врачом в конкретной ситуации может принимать решение о переносе срока оказания плановой помощи, если это не угрожает жизни и состоянию пациента, – также отметил губернатор. Сам же он планирует повторно вакцинироваться в ближайшее время.

Ответил Моор и на вопрос о запуске трамвайной линии.

– Конкретных планов по запуску трамвайной линии в Тюмени нет. Но рассматриваются различные варианты развития транспортной сети.

Как выяснилось, глава региона против строительства дорогостоящего нового ледового дворца. Он заявил, что лучше строить хоккейные корты.

Что же касается нового учебного года, то 1 сентября учебный процесс в образовательных учреждениях Тюменской области планируется начать в обычном режиме.

Также стало известно, что в рамках инфраструктурных кредитов, инициированных президентом Владимиром Путиным, Тюменской области определен лимит в 6,5 млрд рублей. Правительство региона подало заявки на строительство 4 объектов, в том числе на строительство развязки в районе ЖК «Преображенский» – «Комарово». Завершить работы планируется в 2024 году.

Также жители микрорайона Южный пожаловались на бесконечный шум в их квартирах, который доносится со стороны дороги.

– Уже разработан проект по реконструкции шести полос участка объездной дороги от улицы Мельникайте до Ямской, в том числе с устройством ограждающих экранов. В ближайшее время будет рассмотрена возможность включения его в бюджет и дальнейшего финансирования. В рамках проведения работ по реконструкции все шумозащитные экраны будут установлены, – таков ответ губернатора.