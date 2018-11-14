В Тюменской области проводится масштабная работа для борьбы с сахарным диабетом

14 ноября человечество отмечает Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, который служит важным напоминанием о росте распространённости этого опасного заболевания. В Тюменской области с 2000 года ведется региональный регистр больных сахарным диабетом, и на текущий момент в нём зарегистрировано 50582 человека. Однако благодаря освещению вопросов профилактики заболевания и формированию здорового образа жизни, можно существенно снизить риск развития заболевания и тяжелых осложнений.

ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР

Больше половины из числа заболевших в Тюменской области – жители областной столицы. В Тюмени по сахарному диабету 1-го типа включены 1119 диспансерных больных (538 женщин и 581 мужчина). По сахарному диабету 2-го типа, которым чаще всего болеют люди с лишним весом, – 16745 женщин и 7813 мужчин (общая цифра – 24558 человек). В общем сложности сахарным диабетом 1 и 2 типа болеют 25677 жителей Тюменской области.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали «Комсомольской правде – Тюмень», что для системы регионального здравоохранения борьба с сахарным диабетом – одна из приоритетных задач. Впрочем, как и по всей России. Каждый год в Тюменской области проводится масштабная профилактическая акция «Победим диабет», которая включает в себя различные флешмобы, скрининги, консультации, «круглые столы» и тематические встречи.

- На мастер-классах тюменцы учатся готовить правильную пищу, чтобы не вызывать резкие скачки «сахара» в крови, проходят обследования, посещают школы здоровья по различным тематикам. Кроме профилактической работы, направленной как на предупреждение развития сахарного диабета, так и на снижение рисков возникновения его осложнений, внедряются современные алгоритмы и технологии лечения этого заболевания, - отметили в ведомстве.

На базе 26 медицинских организаций Тюменской области внедрены обучающие школы для больных сахарным диабетом. В период с января по сентябрь 2018 г. обучение в них прошли более 2,5 тысяч человек. Это позволило существенно сократить число и частоту госпитализаций больных в стационары.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тем не менее, специалисты отмечают, в Тюменской области, как и во всём мире, прослеживается тенденция по росту распространенности сахарного диабета 2-го типа. За последние 17 лет количество заболевших увеличилось практически в 5 раз. По словам главного специалиста отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Елены Чагаевой, В регионе ежегодно выявляют 3-3,5 тыс. новых случаев болезни.

- За последние восемь лет число больных сахарным диабетом в возрасте до 40 лет в Тюменской области выросло в три раза, а общее число пациентов, состоящих в региональном регистре с этим заболеванием, превысило 50 тыс. человек. Средний возраст пациента с таким диагнозом - 56 лет.

Мировая проблема заболевания сахарным диабетом затронула более 425 млн человек. Другими словами, 1 из 11-ти взрослых на всей планете страдает этим недугом. В некоторых случаях возникновение заболевания определяется образом жизни, факторами которого можно управлять.

Как отметила главный внештатный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова, многие диабетики о своем диагнозе не догадываются. Особенно нужно быть настороженными пациентам с гипертонией, высоким уровнем холестерина и людей с лишним весом. Если у мужчины талия больше 94 см, а у женщины – более 80, нужно пересмотреть свой образ жизни, питание и задуматься о своём здоровье.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

ГДЕ И КОГДА ПРОВЕРИТЬСЯ?

- Скрининговое исследование уровня сахара в крови будет проводиться 14 ноября в КДЦ «Эндос» с 9 до 13 часов (ул. Мельникайте, 117, каб. 306.). Провериться на «сахар» могут все желающие, пациентов с завышенными показателями проконсультируют врачи-эндокринологи.

- Приём врачей-эндокринологов пройдёт и 17 ноября в КДЦ «Эндос» (ул. Широтная, 99/1). Он будет вестись с целью профилактики позднего сосудистого синдрома для пациентов с сахарным диабетом 2 типа, установленном в 2018 году, состоящих на учете в городских поликлиниках №№12,14, 17. Кроме того, пациентов проконсультируют специалисты «кабинета диабетического стопа», кардиологи, нефрологи и офтальмологи.

- В тот же день, в том же месте, 17 ноября, с 10 до 11 часов пройдет школа здоровья на тему: «Сахарный диабет и взаимоотношения в семье». Посетить его могут все желающие.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Впервые Всемирный День Диабета был проведен Международной диабетической федерацией и Всемирной Организацией Здравоохранения 14 ноября 1991 года для координации борьбы с диабетом во всем мире. Благодаря деятельности IDF Всемирный День Диабета охватывает миллионы людей и объединяет диабетические общества 145 стран с благородной целью повышения осведомленности о сахарном диабете и его осложнениях.

- Лекарственные препараты необходимые для людей больных сахарным диабетом входят в перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

- По данным эпидемиологического исследования 5,4% жителей России имеют диагноз - сахарный диабет. По официальным данным министерства здравоохранения диагноз «сахарный диабет» имеют 17% жителей страны. По приблизительным подсчетам в России от сахарного диабета ежегодно умирает от 125 до 230 тысяч человек, в мире – около 2-х млн человек в год.

- Около 50% жителей планеты не контролируют уровень сахара крови и не подозревают, что у них может быть сахарный диабет.

- По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. Эксперты считают, что если ситуация не изменится, то к 2025 году количество больных сахарным диабетом увеличится в два раза.