В Тюмени больным сахарным диабетом малышам выделят более 100 млн рублей. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюменской области больные сахарным диабетом I типа малыши за счет бюджета получат аппараты непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

Напомним, что мамы детишек ранее обращались к главе области. Тогда они рассказали, что системы НМГ и расходные материалы к ним, которые включены в стандарт оказания медицинской помощи, не назначаются по рецептам врача бесплатно. Им приходится тратить в год по 250 тысяч рублей, и для многих это большая сумма.

В настоящее время 180 детей уже получают инсулинотерапию с помощью помп, имеющих системы НМГ. На 2022 год запланирована установка еще 110 таких аппаратов. Кстати, все тюменские дети, страдающие сахарным диабетом, за счет бюджета региона уже обеспечиваются шприц-ручками и инсулиновыми иглами к ним, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

– Хочется, чтобы диабет не стал непреодолимым препятствием для развития детей, чтобы они сумели адаптироваться к болезни и жили насыщенной и интересной жизнью, – сообщил Александр Моор в соцсетях.