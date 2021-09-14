Мать и отец убитой в Тюмени Насти Муравьевой не явились на заседание по делу о лишении их родительских прав. Фото: Ольга Крыльцова

Мать и отец зверски убитой в Тюмени Насти Муравьевой не явились на первое заседание Ленинского районного суда по делу о лишении их родительских прав. Теперь их ждут на следующем заседании, которое состоится 28 октября.

– Орган опеки ходатайствовал об увеличении исковых требований: они намерены привлечь в качестве ответчика Сергея Муравьева, чтобы рассмотреть вопрос о лишении его родительских прав. Ранее иск был подан только в отношении Гузель Муравьевой – матери Насти, – сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

В ведомстве уточнили, что отца убитой восьмилетней школьницы на процессе не было, он послал туда своего представителя. Гузели там тоже никто не видел.

Напомним, тело восьмилетней Насти Муравьевой было найдено на озере Оброчное спустя полтора месяца поисков девочки. Виталий Бережной, предполагаемый убийца школьницы, заключен под стражу.

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