Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 14 июля 2021 года: обнаружен новый очаг COVID-19

В Тюмени обнаружен новый очаг COVID-19. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 июля. Количество заболевших увеличилось на 238 и составило 41 801 человек, девять скончались.

В Тюмени в конференц-зале «Медицинского города», который располагается на улице Барнаульской, 32, в четверг, 15 июля, в 14.00 состоится круглый стол. Его тема звучит так: «Я прививки не боюсь: вся правда о вакцинации от коронавирусной инфекции».

В Тюмени временно закрыли магазин «Светофор», который находится на улице Ветеранов Труда, 58, строение 19. Административное наказание из-за допущенных ковидных нарушений продлится 20 суток.

В Тюменской области выявили еще один очаг новой коронавирусной инфекции. На этот раз его обнаружили в Нефрологическом центре тюменского филиала «Нефросовета». Здесь заразились сразу 28 человек.

Тюменская область получит 19 млн 878 тыс. рублей на лекарства для лечащихся на дому пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 171 человек выздоровел (за весь период – 39 586), 25 детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 47 374 человека остаются под медицинским наблюдением, 190 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 780 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 566 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 833 175 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 144 492 летальных исхода, выздоровели 5 236 214 человек.