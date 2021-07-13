В Тюмени мегамаркет закрыли из-за ковидных нарушений. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени временно закрыли магазин «Светофор», который находится на улице Ветеранов Труда, 58, строение 19. Административное наказание из-за допущенных ковидных нарушений продлится 20 суток.

– В магазине нет запаса кожного антисептика, перчатки отсутствуют. Раковина в санузле для персонала не оснащена антисептиком и мылом. Санитарное состояние всех помещений неудовлетворительное: в помещении холодильной камеры под подтоварниками, где хранится пищевая продукция, – грязь, пыль, мусор, остатки этикеток. В торговом зале тоже грязно, летают мухи, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Представитель ООО «Торгсервис 72» в судебном заседании с нарушениями согласилась частично, суду пояснила, что все они устранены в полном объеме. Постановление не вступило в законную силу.