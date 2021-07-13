Тюменская область получит 20 млн рублей на лекарства для лечащихся на дому пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменская область получит 19 млн 878 тыс. рублей на лекарства для лечащихся на дому пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков.

Ранее, также при содействии Александра Ремезкова, парламентская комиссия совместно с правительством выделила Тюменской области на лекарства для амбулаторных больных COVID-19 несколько федеральных траншей: в декабре 2020 года – 31 955,2 тыс. рублей, в этом году в январе – 13 547,3 тыс. рублей, в марте – 21 144,2 тыс. рублей.

– Мы выполняем поручение президента России и делаем всё необходимое, чтобы регионы смогли обеспечить бесплатными лекарствами граждан, которые переносят ковид в достаточно легкой форме, чтобы по рекомендациям врачей лечиться дому. Такая финансовая поддержка будет оказываться регионам до тех пор, пока в ней есть потребность, – заявил Ремезков.