Онкобольным тюменцам дадут рекомендации по вакцинации против коронавируса. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в конференц-зале «Медицинского города», который располагается на улице Барнаульская, 32, в четверг, 15 июля, в 14.00 состоится круглый стол. Его тема звучит так: «Я прививки не боюсь: вся правда о вакцинации от коронавирусной инфекции».

– Горожанам расскажут о вакцинации против новой коронавирусной инфекции для имеющих (в настоящий момент либо в анамнезе) онкозаболевание, а также волонтеров, работающих с этой категорией пациентов. Пациенты смогут получить необходимые рекомендации о порядке вакцинации, сроках, возможных противопоказаниях и задать все интересующие вопросы, – рассказывают организаторы.

Ими являются: рабочая группа по борьбе с онкологическими заболеваниями Общественной палаты Тюменской области, департамент здравоохранения региона, «Медицинский город», а также тюменская городская общественная организация инвалидов по онкологическому заболеванию «Забота».