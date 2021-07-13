В Нефрологическом центре Тюмени коронавирусом заболели сразу 28 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области выявили еще один очаг новой коронавирусной инфекции. На этот раз его обнаружили в Нефрологическом центре тюменского филиала «Нефросовета». Здесь заразились сразу 28 человек.

– Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности, – сообщили в оперативном штабе региона.

На сегодняшний день сотрудники регионального управления Роспотребнадзора контролируют четыре очага коронавируса – общежитие ТюмГУ, ООО «Леруа Мерлен», филиал «Газпром недра НТЦ» и Арбитражный суд Тюменской области.