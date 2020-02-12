2020-02-12T13:48:43+03:00
Общество

После излечения от коронавируса студентка ТИУ Лес Ли вернулась к учёбе

Но общаться с журналистами девушка пока не спешит
Ирина Ромашкина
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После излечения от коронавируса студентка ТИУ Лес Ли вернулась к учёбе. Фото: скриншотПосле излечения от коронавируса студентка ТИУ Лес Ли вернулась к учёбе. Фото: скриншот
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Китаянка Лес Ли просит оградить её от общения со СМИ. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Тюменского индустриального университета, где обучается девушка.

– Китаянка никому не даёт комментарии, просит её не трогать, ни с кем не хочет общаться. Она вчера попросила оградить её от журналистов. Сказала, что не хочет общаться со СМИ, – сообщила пресс-секретарь ТИУ Татьяна Тагильцева.

Лес Ли после выписки из тюменской инфекционной больницы вернулась в общежитие, где продолжила обучение дистанционно.

– Все студенты на каникулах. Все до первого марта включительно занимаются дистанционно. У них есть доступ к электронным ресурсам в системе поддержки учебного процесса Educon, – пояснила Татьяна Тагильцева.

Напомним, гражданку Китая Лес Ли выписали после излечения от коронавируса 11 февраля. Глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова заявила, что накануне были получены результаты анализов, подтверждающих, что девушка здорова. Лес Ли не представляет опасности для окружающих. Медперсонал провожал студентку с воздушными шарами и цветами.

Студентку из Китая, вылечившуюся от коронавирусной инфекции, выписали из больницы в Тюмени.По словам директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, лабораторные анализы показали, что у пациентки "все хорошо"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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