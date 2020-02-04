Главный санитарный врач России Анна Попова прилетела в Тюмень

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:15:25+03:00

Она уже встретилась с губернатором Александром Моором

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Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова прибыла в Тюмень. Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса. Попова уже провела встречу с губернатором Александром Моором, скоро будет опубликован их совместный комментарий.

Завтра, 5 февраля, после размещения прибывших россиян в «Градостроителе», запланирован совместный брифинг Анны Поповой и Александра Моора.

Напомним, сегодня стало известно о том, что более 140 человек будут эвакуированы в Тюменскую область из города Ухань. Тюменская область выбрана потому, что это наиболее подготовленный регион. Все эвакуированные будут помещены на карантин не менее чем на 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU