Больные лошади, смертельное падение и поножовщина на Шаимском проезде: публикуем главные новости Тюмени 2 декабря 2019

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-02T16:07:51+03:00

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1. В личном подсобном хозяйстве тюменца, которое находится в микрорайоне Казарово, нашли лошадей, зараженных инфекционной анемией. Объявлен карантин.

Лечение больных инфекционной анемией лошадей не разработано, вакцинация не проводится. Животных направляют сразу на убой.

В Тюмени у лошадей нашли опасную инфекцию. Фото - pixabay.com.

2. В Тюмени под окнами жилого дома, расположенного по улице Энергостроителей, обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Травмы на его теле «говорили» о падении с высоты.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии.

В Тюмени задержан опасный рецидивист. Фото - СК Тюменской области.

3. В Тюмени задержан опасный рецидивист. Мужчина неоднократно сидел в тюрьме, а выйдя, убил одного мужчину и ограбил другого.

Преступник обокрал тюменца прямо в его квартире. Угрожая, он вынес из дома кальян и телевизор. А до этого он ограбил прохожего, а потом и вовсе забил его до смерти.

4. В Тюмени в больницу был срочно доставлен годовалый малыш с монеткой в пищеводе. Ребенок отказывался кушать: только тогда мама заподозрила неладное.

Как оказалось, мальчик играл монеткой и случайно ее проглотил. Позже родительница решила накормить его грудным молоком, но малыш начал капризничать, отказываясь от еды. Старшие дети сообщили женщине страшную новость: братик съел рубль.

5. В Тюмени мужчина заправил банкомат купюрами из «Банка приколов». Банкомат даже их принял, однако отправил в хранилище для подозрительных купюр.

Совсем скоро безработному 38-летнему жителю поселка Патрушево будет не до приколов: ему светит двухлетнее тюремное заключение.

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ИСТОЧНИК KP.RU