2019-12-02T14:28:06+03:00
Происшествия

Скорая рубль бережет: в Тюмени годовалый малыш проглотил монетку

Медикам пришлось доставать инородное тело из пищевода
Вадим Бегун
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В Тюмени малыш проглотил монетку. Фото - pixabay.com.В Тюмени малыш проглотил монетку. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 1 декабря, в больницу был срочно доставлен годовалый малыш с монеткой в пищеводе. Ребенок отказывался кушать: только тогда мама заподозрила неладное.

Как оказалось, мальчик играл монеткой и случайно ее проглотил. Позже родительница решила накормить его грудным молоком, но малыш начал капризничать, отказываясь от еды. Старшие дети сообщили женщине страшную новость: братик съел рубль.

– Охваченная страхом женщина позвонила в скорую в 21.12. Она сообщила, что ее сын подавился и плачет. Бригада детской реанимации прибыла на место через 8 минут. По прибытии в областную клиническую больницу №2 маленького пациента передали дежурному хирургу. Монета была извлечена прямо из пищевода, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Медики говорят: «Если монетка прошла в желудок, ребенок будет пить и есть, однако это не исключает развития опасных состояний: она может окислиться и вызвать ожоги, пролежни, повреждения слизистой полости желудка. Если попадет в кишечник, может вызвать кишечную непроходимость и привести к тяжелому осложнению, при котором вероятно удаление части кишечника». При любом подозрении, что ребенок проглотил что-то несъедобное, нужно тут же обратиться в медицинское учреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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