Тело тюменца обнаружено под окнами жилого дома на улице Энергостроителей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-02T13:32:37+03:00

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В Тюмени накануне, 1 декабря, под окнами жилого дома, расположенного по улице Энергостроителей, обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Травмы на его теле «говорили» о падении с высоты.

– По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. Сейчас можно сказать, что по предварительным данным, мужчина выпал из окна лестничного пролета, расположенного между 8 и 9 этажами дома, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что был проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что чуть более месяца назад еще один тюменец разбился насмерть, выпав из окна высотки на Московском тракте.

ИСТОЧНИК KP.RU