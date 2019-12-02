Безработный тюменец заправил банкомат «прикольными» купюрами. Он их принял

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-02T15:22:34+03:00

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В полицию областного центра поступила информация о том, что неизвестный внес в банкомат купюры «Банка приколов». Совсем скоро мужчине может быть не до приколов: ему светит тюремное заключение.

– В день преступления житель поселка Патрушево отправился в продуктовый магазин в Тюмени. Там он вложил в купюроприемник банкомата 21 билет «Банка приколов» номиналом по тысячи рублей. Банкомат принял деньги, но направил их в хранилище подозрительных купюр. Надежды мужчины на то, что деньги будут зачислены на его счет, не оправдались, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что сельчанин попытался снять денежные средства с банковского счета, но совершить это ему не удалось. В настоящее время 38-летний безработный злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи «Попытка мошенничества» – лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU