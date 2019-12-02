В Тюмени задержан опасный преступник, убивший прохожего на Шаимском проезде

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-02T11:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени задержан опасный рецидивист. Мужчина неоднократно сидел в тюрьме, а выйдя, убил одного мужчину и ограбил другого.

– Нам поступило сообщение о разбойном нападении в квартире жилого дома по улице Республики. Неизвестный, угрожая ножом жильцу, похитил телевизор и кальян и скрылся с места происшествия. Полицейским удалось задержать ранее неоднократно судимого 24-летнего местного жителя. Мужчину застали несущим похищенный телевизор для дальнейшего сбыта. Кальян изъяли по месту его жительства, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Оказалось, что это не единственное его преступление после выхода на свободу. Так, в ноябре молодой человек украл из кармана местной жительницы телефон и банковскую карту с 24 тысячами рублей. Ранее на Шаимском проезде фигурант напал на прохожего, избил его и похитил деньги и телефон. Позже от причиненных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался.

В настоящее время полицейские ищут других жертв преступника. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU