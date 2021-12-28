Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 29 декабря 2021 года: еще один очаг COVID-19

В Тюменской области обнаружили новый очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 283 и составило 89 288 человек, 14 человек скончались (всего – 3 342 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 283 случая заболевания (всего с начала пандемии – 89 288), 1 002 человека выздоровели (за весь период – 77 954), 45 детей заболели (из общего числа заболевших), 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 32 661 человек остается под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 992 410 человек, полный курс прошли 933 924.

В Тюменской области обнаружили новый очаг коронавируса. Его нашли в общежитии тобольской духовной семинарии. Там зарегистрировано восемь случаев заболевания среди обучающихся, контактных 26 человек. Таким образом, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся два очага COVID-19. Еще один – в ишимском филиале областной клинической психиатрической больницы.

В УрФО снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом стало известно на оперативном совещании полпреда президента в округе Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами регионов. Индекс распространения инфекции составляет 0,95 (по РФ – 0,92). Уменьшается число госпитализаций. Фактически занято 8,2 тысячи коек (78,8 процента), что на полторы тысячи меньше, чем неделей ранее. Показатели инфицирования ОРВИ также пошли на спад практически во всех регионах.

За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 43 961 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 437 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 306 090 летальных исходов, выздоровели 9 337 447 человек.