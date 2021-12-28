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Здоровье28 декабря 2021 9:56

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 декабря 2021 года: умерли еще 14 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 28 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число умерших коронавирусом в Тюменской области 28 декабря увеличилось на 14.

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 28 декабря увеличилось на 14.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 28 декабря увеличилось на 14. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 342 человека.

За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 437 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 306 090 летальных исходов, выздоровели 9 337 447 человек.