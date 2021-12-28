Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 декабря 2021 года: заболели еще 283 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 декабря увеличилось на 283. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 декабря увеличилось на 283. Всего с начала пандемии ковид подхватили 89 288 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 437 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 306 090 летальных исходов, выздоровели 9 337 447 человек.