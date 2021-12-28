В Тюменской области нашли очаг коронавируса в общежитии духовной семинарии. Фото - google.com.

В Тюменской области обнаружили новый очаг коронавируса. Его нашли в общежитии тобольской духовной семинарии. Там зарегистрировано восемь случаев заболевания среди обучающихся, контактных 26 человек.

Таким образом, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся два очага COVID-19. Еще один – в ишимском филиале областной клинической психиатрической больницы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в УрФО снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом стало известно на оперативном совещании полпреда президента в округе Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами регионов.

Индекс распространения инфекции составляет 0,95 (по РФ – 0,92). Уменьшается число госпитализаций. Фактически занято 8,2 тысячи коек (78,8 процента), что на полторы тысячи меньше, чем неделей ранее. Показатели инфицирования ОРВИ также пошли на спад практически во всех регионах.

За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 43 961 человек.