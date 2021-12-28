В УрФО снижается заболеваемость коронавирусом. Фото - uralfo.gov.ru.

В УрФО снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом стало известно на оперативном совещании полпреда президента в округе Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами регионов.

Индекс распространения инфекции составляет 0,95 (по РФ – 0,92). Уменьшается число госпитализаций. Фактически занято 8,2 тысячи коек (78,8 процента), что на полторы тысячи меньше, чем неделей ранее. Показатели инфицирования ОРВИ также пошли на спад практически во всех регионах.

По словам Якушева, в 2022 году среди ключевых направлений работы будет тема повышения реальных доходов населения. Этому власти намерены уделиь самое серьёзное внимание.

– Продолжим работать по другим актуальным темам – коронавирус, рынок труда, инвестиции в основной капитал, экономические показатели. Задача – максимально повысить эффективность работы. Добиться того, чтобы люди чувствовали позитивные изменения в своей жизни, – заявил полпред.

Что касается предстоящих новогодних праздников, Владимир Якушев акцентировал внимание на подготовке, особенно в части работы жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что надо сделать всё, чтобы не допустить серьёзных аварий и происшествий.