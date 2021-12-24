Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 25 декабря 2021 года: туристов без ПЦР-тестов штрафуют

Жителей Тюменской области, которые прибыли из-за рубежа и не предоставили тесты на COVID-19, оштрафовали на 2,5 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 291 и составило 88 143 человек, 13 человек скончались (всего – 3 290 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксирован 291 случай заболевания (всего с начала пандемии – 88 143), 854 человека выздоровели (за весь период – 74 272), 54 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 192 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 985 963 человека, полный курс прошли 923 045.

Жителей Тюменской области, которые прибыли из-за рубежа и не предоставили тесты на COVID-19, оштрафовали на 2,5 млн рублей. На сегодняшний день судом рассмотрено 220 административных дел, заведенных по этому поводу.

Напомним, что по приезде в Россию все ее граждане должны пройти лабораторное исследование на ковид методом ПЦР. Сделать это нужно в течение трех дней с момента въезда. Если вы сделали вакцину в течение года или перенесли заболевание в последние полгода, тогда делать этого не нужно. Загрузить результаты ПЦР-тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании надо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия.

За последние сутки в России выявлено 24 703 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 41 213 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 343 353 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 302 269 летальных исходов, выздоровели 9 180 379 человек.