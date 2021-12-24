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Здоровье24 декабря 2021 9:30

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 декабря 2021 года: заболел еще 291 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 декабря увеличилось на 291.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 декабря увеличилось на 291.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 декабря увеличилось на 291. Всего с начала пандемии ковид подхватили 88 143 человека.

За последние сутки в России выявлено 24 703 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 41 213 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 343 353 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 302 269 летальных исходов, выздоровели 9 180 379 человек.