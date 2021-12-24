Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 декабря 2021 года: умерли еще 13 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 24 декабря увеличилось на 13. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 24 декабря увеличилось на тринадцать. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 290 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксирован 291 случай заболевания (всего с начала пандемии – 88 143), 854 человека выздоровели (за весь период – 74 272), 54 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 192 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 985 963 человека, полный курс прошли 923 045.

За последние сутки в России выявлено 24 703 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 41 213 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 343 353 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 302 269 летальных исходов, выздоровели 9 180 379 человек.