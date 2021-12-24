Тюменских туристов без ПЦР-тестов оштрафовали на 2,5 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Жителей Тюменской области, которые прибыли из-за рубежа и не предоставили тесты на COVID-19, оштрафовали на 2,5 млн рублей. На сегодняшний день судом рассмотрено 220 административных дел, заведенных по этому поводу.

Напомним, что по приезде в Россию все ее граждане должны пройти лабораторное исследование на ковид методом ПЦР. Сделать это нужно в течение трех дней с момента въезда. Если вы сделали вакцину в течение года или перенесли заболевание в последние полгода, тогда делать этого не нужно. Загрузить результаты ПЦР-тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании надо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия.

– Все эти требования отражены в постановлении главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года. С 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло более 111 тысяч человек. У 741 человека был выявлен коронавирус, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отметим, что требование о прохождении тестирования на COVID-19 и внесение результатов исследования на сайт госуслуг относится не только к взрослым, но и к детям, вне зависимости от возраста.