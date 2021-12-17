Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 18 декабря 2021 года: до весны продлены ковидные ограничения

В тюменской области до весны продлены ковидные ограничения. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 302 и составило 86 080 человек, 14 человек скончались (всего – 3 195 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 302 случая заболевания (всего с начала пандемии – 86 080), 596 человек выздоровели (за весь период – 69 036), 46 детей заболели (из общего числа заболевших), 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 879 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 967 854 человека, полный курс прошли 892 671.

В Тюменской области до 1 марта продлили режим повышенной готовности. Соответствующее изменение в постановление регионального правительства № 120-п, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, уже внесено.

Так, в документе говорится, что теперь предъявлять QR-коды для посещения крупных торговых центров, салонов красоты, общественного питания, баз отдыха и ряда других объектов надо будет с 20 января 2022 года. Они потребуются в ночных клубах, на дискотеках, в боулинге и батутных центрах, салонах красоты, косметических салонах, соляриях, на базах отдыха и на предприятиях общественного питания.

В Тюменской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на очередном онлайн-заседании областного оперативного штаба.

По ее словам, за 49-ю неделю 2021 года показатель заболеваемости COVID-19 уменьшился на 2% по сравнению с 48-й неделей. Суточный показатель заболеваемости равен 19,6 на 100 тысяч населения. Стабилизация заболеваемости COVID-19 отмечается в регионе на протяжении уже шести недель.

В Тюмени в 2021 году в моногоспитале скончались четыре роженицы и одна беременная. Им было от 28 до 37 лет. У кого-то это первая беременность, у кого-то уже третьи роды. Трое из них были соматически здоровы, у одной – ожирение, у другой – ожирение и сахарный диабет. У всех наблюдалось агрессивное течение болезни, резкое ухудшение состояния, перевод в реанимацию на первые-третьи сутки после поступления в госпиталь, быстрое взятие на неинвазивную, а в дальнейшем на инвазивную вентиляцию легких.

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 080 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37 437 человек. Всего на сегодня в России выявлено 10 159 389 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 295 104 летальных исхода, выздоровели 8 914 225 человек.