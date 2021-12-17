Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 декабря 2021 года: умерли еще 14 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 17 декабря увеличилось на 14. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 17 декабря увеличилось на 14. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 195 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 080 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37 437 человек. Всего на сегодня в России выявлено 10 159 389 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 295 104 летальных исхода, выздоровели 8 914 225 человек.