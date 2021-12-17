В Тюмени скончались четыре роженицы и одна беременная с коронавирусом

В Тюмени скончались пять рожениц с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени в 2021 году в моногоспитале скончались четыре роженицы и одна беременная. Им было от 28 до 37 лет.

– У кого-то это первая беременность, у кого-то уже третьи роды. Трое из них были соматически здоровы, у одной – ожирение, у другой – ожирение и сахарный диабет. У всех наблюдалось агрессивное течение болезни, резкое ухудшение состояния, перевод в реанимацию на первые-третьи сутки после поступления в госпиталь, быстрое взятие на неинвазивную, а в дальнейшем на инвазивную вентиляцию легких, – сообщили в информационном центре правительства региона.

По информации ведомства, все пациентки получали многокомпонентную терапию в соответствии с рекомендациями, заместительную дыхательную, а в некоторых случаях почечную терапию. Двое детей родились живыми, один из них недоношенный, а в трех случаях наступила внутриутробная гибель плода.