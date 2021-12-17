Заболеваемость снижается: все о COVID-обстановке в Тюмени на сегодняшний день

Все о COVID-обстановке в Тюмени на сегодняшний день. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на очередном онлайн-заседании областного оперативного штаба.

По ее словам, за 49-ю неделю 2021 года показатель заболеваемости COVID-19 уменьшился на 2% по сравнению с 48-й неделей. Суточный показатель заболеваемости равен 19,6 на 100 тысяч населения. Стабилизация заболеваемости COVID-19 отмечается в регионе на протяжении уже шести недель.

По итогам недели заболеваемость среди взрослого населения уменьшилась на 2%, среди детей – на 1,2%. Однако стали чаще болеть подростки от 15 до 17 лет и от 7 до 14 лет. Так, на сегодняшний день в регионе закрыты на карантин по COVID-19 12 классов в 8 школах, деятельность одной школы полностью приостановлена.

Охват тестированием на ковид в Тюменской области за последние семь дней – 470 на 100 тысяч населения. По этому показателю регион занимает шестое место в России.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 303 случая заболевания (всего с начала пандемии – 85 778), 511 человек выздоровели (за весь период – 68 440), 57 детей заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 915 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 963 852 человека, полный курс прошли 885 524.

За последние сутки в России выявлено 28 486 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 133 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 37 155 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 131 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 294 024 летальных исхода, выздоровели 8 876 788 человек.