В Тюмени массовое введение QR-кодов перенесли на 20 января 2022 года. Фото - "ТРЦ Тюмень Сити Молл" в ВК.

В Тюменской области до 1 марта продлили режим повышенной готовности. Соответствующее изменение в постановление регионального правительства №120-п, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, уже внесено.

Так, в документе говорится, что теперь предъявлять QR-коды для посещения крупных торговых центров, салонов красоты, общественного питания, баз отдыха и ряда других объектов надо будет с 20 января 2022 года. Они потребуются в ночных клубах, на дискотеках, в боулинге и батутных центрах, салонах красоты, косметических салонах, соляриях, на базах отдыха и на предприятиях общественного питания.

Однако театры, кинотеатры, концертные залы, цирки и спортивные объекты (в том числе фитнес-центры, аквапарк, спа-комплексы, термальные источники и бани (за исключением государственных и муниципальных) можно посещать только с QR-кодом.

Кроме того, местные власти разрешили проводить мероприятия (в том числе корпоративы, свадьбы, поминки, культурно-просветительные мероприятия и банкеты) с количеством участников более 30 человек в заведениях общественного питания, но, естественно, при обязательном соблюдении требований Роспотребнадзора. Есть важное условие: число участников не должно превышать 70% посадочных мест в помещении. В таком случае также требуется предъявление QR-кода участниками.

Разрешено проведение деловых и образовательных мероприятий с количеством участников более 50 человек. При этом число участников, так же как и в ранее описанном случае, не должно превышать 70% мест в помещении, где проводится мероприятие. При проведении мероприятий обязательно соблюдение требований Роспотребнадзора, в том числе наличие QR-кода у каждого из участников.

Некоторые государственные услуги снова могут предоставляться непосредственно в помещениях Центра занятости населения Тюменской области – по предварительной записи. Без QR-кода можно посещать придорожные заведения общепита и точки, расположенные в аэропортах, на вокзалах и автовокзалах.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в настоящее время потребительский рынок несет серьезные потери. Стабильность региональной экономики обеспечивает крупный бизнес, который показывает хорошие результаты.

– Рабочие места – это малый и средний бизнес. Сейчас самое подходящее время, когда смягчение ограничительных мер будет сбалансированным и ответственным решением, – считает глава региона. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Отметим, что в Тюменской области один из самых высоких уровней вакцинации в России – четвертое место в стране. Первым компонентом вакцины привито более 80% взрослого населения.