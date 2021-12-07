Врачи помогли 7-летней тюменке с огромной опухолью в носу. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени ЛОР-специалисты детского стационара областной клинической больницы № 2 выявили у семилетней девочки редкий случай заболевания, которое называется гигантоклеточная гранулема верхней челюсти, причем на запущенной стадии. Оказалось, что течение болезни целый год проходило без симптомов, что в итоге у девочки выросла в носу огромная опухоль, которая стала давить на стенки органа.

Год назад юная тюменка начала жаловаться на слезотечение, тогда врач-офтальмолог поставил диагноз «острый конъюнктивит» и назначил амбулаторное лечение. Однако вскоре у ребенка стал косить править глаз. Потом к имеющимся симптомам добавилась «сухая заложенность» – нос просто перестал дышать. Тогда-то офтальмологи и перенаправили маленькую пациентку к ЛОР-врачам.

Девочку госпитализировали в больницу с признаками гайморита. И только там смогли, наконец, установить точный диагноз. К сожалению, все оказалось очень сложно.

– Каждое утро я осматриваю поступивших за сутки детей. Тем утром я заметила у девочки припухлость со стороны щеки. Мы сразу направили ребёнка на КТ с контрастным веществом и выявили большую опухоль, которая занимала всю носовую пазуху, разрушала верхнюю, нижнюю и среднюю медиальные стенки, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» руководитель оториноларингологического отделения детского стационара ОКБ № 2 Надежда Кузнецова.

Ребенку незамедлительно провели операцию, состояние стало улучшаться. Сейчас, спустя год после хирургического вмешательства, по результатам контрольного обследования рецидивов нет: «Всё стабильно, ребёнок ходит в школу и живёт полноценной жизнью».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени хирурги областной клинической больницы № 2 извлекли из живота 13-летней девочки крупную опухоль в форме сердца. Новообразование было такое большое, что ребенок походил на беременную женщину. Ее экстренно эвакуировали в два часа ночи на санитарной машине из района юга Тюменской области и доставили в медучреждение за десятки километров.

А вот врачи медицинского города ужаснулись, когда к ним на прием пришла 60-летняя пациентка лишь с незначительными жалобами в области малого таза. УЗИ показало огромную опухоль весом 25 килограмм, которая, по словам пациентки, успела вырасти всего за два года!

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