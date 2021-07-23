В Тюмени хирурги достали из живота девочки огромную опухоль в форме сердца. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени хирурги областной клинической больницы № 2 извлекли из живота 13-летней девочки крупную опухоль в форме сердца. Новообразование было такое большое, что ребенок походил на беременную женщину. Ее экстренно эвакуировали в два часа ночи на санитарной машине из района юга Тюменской области и доставили в медучреждение за десятки километров.

При поступлении гинеколог осмотрел юную пациентку и выяснил, что опухоль в брюшной полости достигла 25 сантиметров в диаметре. По словам детского хирурга ОКБ № 2 Татьяны Сергиенко, даже при беглом осмотре опухоль была видна, обращала внимание на себя асимметрия живота.

Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

– Опухоль исходила из левого яичника, то есть самой ткани яичника уже не осталось, он переродился в опухоль полностью. Мы предполагаем, что это врожденная патология и опухоль росла вместе с девочкой, пока не стала сдавливать окружающие органы, вызывая болевой синдром, – пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» специалист медицинского учреждения.

К счастью, хирургам во время оперативного вмешательства удалось избавить девочку от тяжелой ноши. Оказалось, что опухоль еще имеет и необычную форму – в виде сердца.

Врачи отмечают, что ребенку сохранили репродуктивные функции. В настоящее время новообразование отправлено на исследование, чтобы выяснить причину патологии. Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии, послеоперационный период прошел без осложнений. В будущем, даже при наличии только одного яичника, у нее есть все шансы стать мамой.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что врачи «Медицинского города» ужаснулись, когда к ним на прием пришла 60-летняя пациентка лишь с незначительными жалобами в области малого таза. УЗИ показало огромную опухоль весом 25 килограммов, которая, по словам пациентки, успела вырасти всего за два года! Помимо того, у врачей были опасения, что новообразование окажется злокачественным.

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