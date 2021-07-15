В Тюмени женщине удалили 32 миоматозных узла из матки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени 43-летней женщине удалили 32 миоматозных узла из матки. У горожанки уже три года периодически болел низ живота, менструация проходила болезненно и долго.

В ОКБ № 2 пациентке выполнили УЗИ малого таза. По результатам диагностики врачи отметили рост имеющихся миоматозных узлов и появление новых образований. На первом этапе хирурги выявили субмукозный миоматозный узел 4 см на широком основании (ножке). Врачи полностью удалили его, после чего удалили подозрительные узлы на поверхности матки.

– Сложность операции состояла в том, что было очень много узлов, располагающихся не только на поверхности, но и в толще матки. Мы удалили 32 узла размерами от 1 до 4 сантиметров с минимальной кровопотерей и сохранили репродуктивный орган женщине, – рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Денис Лапин.

Послеоперационный период протекал гладко, пациентка быстро восстановилась и была выписана уже через 4 дня. Сейчас женщину ничего не беспокоит – на контрольном осмотре ни одного миоматозного узла не было найдено, менструация пришла в норму, а боли внизу живота пропали.